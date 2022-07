Lucas Lima passou por cirurgia para remover cisto da boca: ‘Susto’

Lucas Lima revelou em seu Instagram nesta quinta-feira (7) que há pouco mais de um mês passou por uma cirurgia para retirada dos sisos e que descobriu um cisto na boca.

O músico, marido da cantora Sandy, disse que sentiu uma “dor gigante no dente que chegou a travar o maxilar”, e que ao procurar uma ajuda profissional, descobriu o sisto e precisou realizar uma biópsia.

“Hoje é um dia muito feliz pra mim. Há pouco mais de um mês eu senti uma dor gigante no dente que chegou a travar o maxilar, não conseguia abrir a boca. Corri pro dentista e depois de alguns exames vimos que meus sisos (que 1: SIM, por algum motivo INEXPLICÁVEL se escreve com “s” e 2: eu era pra ter tirado há 10 anos) estavam gigantes, e usando os termos do médico, abre aspas, ‘sisos monstruosos’, fecha aspas”, disse Lucas.

“Pelos sisos até dava pra esperar até o fim do ano, mas apareceu um cisto ali. E por mais que seja comum e na maioria das vezes benigno (mesmo eu tendo problema com o termo ‘cisto benigno’, porque benigno mesmo é não ter cisto, né?), tu ouve a palavra ‘biópsia’, tu te apavora.

A publicação do músico comemora justamente a chegada do resultado da biópsia, confirmando que seu cisto era benigno.

“Depois de um Junho insano, numa cirurgia de 3 horas e pouco, arrancamos os quatro dentes monstruosos, tiramos o cisto e hoje chegou a biópsia: BENIGNO”, escreveu.