Lucas Lima ironiza rumores de que estaria sendo procurado pela Justiça: ‘Dificuldade de me encontrar’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/11/2024 - 18:16 Para compartilhar:

Lucas Lima, 42 anos, comentou os rumores de que estaria sendo procurado pela Justiça por conta de dívidas de condomínio de seu apartamento em Campinas, no interior de São Paulo, que totalizam R$ 2,7 mil. Através dos Stories do Instagram, nesta quinta-feira, 21, ele publicou uma série de vídeos em que ironiza os boatos.

Segundo afirmou o colunista Alessandro Lo-bianco, do programa “A Tarde É Sua” (RedeTV!), na última quarta-feira, 20, o ex-marido de Sandy, 41, teria débitos acumulados durante seis meses.

+Lucas Lima curte show do Linkin Park com o filho, Theo, de 10 anos

+Sandy faz homenagem ao ex-marido, Lucas Lima, por seu aniversário: ‘Muitas coisas bonitas’

Ainda de acordo com o jornalista, o músico não teria sido encontrado pela Justiça para entregar uma intimação. Em caso de não pagamento da dívida, o imóvel pode ser penhorado e ir a leilão.

“Fui informado pela imprensa de que sou procurado pela Justiça, uma grande surpresa”, disse Lucas em tom de riso.

“Se realmente sou procurado, comunico que estarei hoje à noite no ginásio municipal”, disse ele sobre uma apresentação que acontece logo mais na cidade de Nova Mutum, no estado do Mato Grosso.

“E vou colocar aqui a agenda da Família Lima, caso a Justiça tenha dificuldade de me encontrar”, continuou ele.

Apesar da ironia, Lucas Lima não falou sobre a existência do suposto débito.

Em seguida, o artista publicou um vídeo para declarar que já havia tomado a decisão de não mais se manifestar sobre boatos.