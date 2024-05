Lucas Lima homenageia Sandy pelo Dia das Mães: ‘Muita sorte e muita gratidão’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/05/2024 - 13:33 Para compartilhar:

O músico Lucas Lima aproveitou este Dia das Mães para prestar uma homenagem à cantora Sandy, sua ex-mulher e mãe de Theo, de 9 anos, filho do ex-casal. Na publicação, ele também falou de sua própria mãe, Lorena.

“Eu tenho sorte de ter as melhores referências de ‘mãe’ que eu poderia ter. Tanto a que me fez quanto a que me refez, tanto a que me deu a vida quanto a que deu sentido à minha vida com esse tesouro que é meu gurizinho”, escreveu.

“Tenho dois exemplos diretos que me fazem reverenciar ainda mais a grandiosidade dessa responsabilidade e benção que é maternar. Mãe é uma só e mães são uma só também. Muita sorte e muita gratidão. Feliz dia pra todas as mães. E leva um casaco!”, completou Lucas.

Na legenda da publicação, que incluiu uma foto de Sandy com Theo, a cantora agradeceu à homenagem do ex-marido. “Que coisa linda… nosso bem maior merece o melhor de nós. Vou sempre tentar. Obrigada, viu?”, disse.

Sandy e Lucas Lima foram casados por 15 anos. Eles anunciaram a separação em setembro de 2023, mas seguem amigos. O ex-casal chegou a viajar junto com os pais de Sandy, Xororó e Noely, no início de janeiro.