Lucas Lima fala sobre seu filho com Sandy

Theo, de 6 anos, é fruto do relacionamento entre Lucas Lima e Sandy Leah. O garoto instiga a paternidade do pai, Lucas, que por sua vez adora acompanhar a evolução da criança.

“Uma das coisas mais legais de ter filho é você acompanhar a evolução de um bebê que se surpreende ao perceber que é ele quem controla o próprio braço, até ele sentar do teu lado e dizer, com essas palavras: ‘sabe, pai, às vezes eu sinto que eu não lido muito bem com mudanças’”, contou o músico, através de sua conta no Twitter.

Muitos seguidores do marido de Sandy elogiaram o amadurecimento de Theo. “O Theo é muito maduro para a idade dele, não?! Que percepção que ele tem do autoconhecimento! Percepção que a maioria dos adultos não tem”, escreveu um fã.

https://www.instagram.com/p/CB0Y6Jrngfd/?utm_source=ig_web_copy_link

