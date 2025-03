Lucas Lima exibe tatuagem nova e faz desabafo: ‘Vai colocar na caixinha divórcio’

Lucas Lima, 42, surpreendeu os seguidores ao aparecer com uma nova, e bem chamativa, tatuagem em seu ombro direito nesta quinta-feira, 13. Pelas redes sociais, o músico escreveu que sabe que as pessoas irão associar a arte a sua ex-esposa, Sandy, mas que, na verdade, ela é resultado de um grande processo de amadurecimento.

“Eu tava há anos pensando nessa tatuagem. Ela é muito mais “extrema” do que as que eu tenho e eu sabia que precisava de um processo de amadurecimento e investigação maior. ‘Mas o que ela significa?’ Ao mesmo tempo nada e tanta coisa…”, compartilhou no Instagram.

+ Sandy faz 42 anos e ganha homenagem com fotos raras; veja

+ Lucas Lima se manifesta sobre boatos de romance após fim do casamento com Sandy

Com um vídeo do processo da tatuagem, ele conta que a arte demorou três dias para ficar pronta e que sofreu um “interrogatório” sobre sua história de vida e o momento em que estava até chegar no esboço inicial do projeto.

No final do relato, Lucas explica que tentaram dissuadí-lo da decisão de uma tatuagem tão extrema por conta de sua idade. “Primeiro eu me ofendi, depois eu sorri sozinho. Sim, não tem idade melhor pra grandes decisões. Eu sei que, assim como ela, muita gente vai colocar na caixinha divórcio/crise de meia idade”, desabafou.

“Já me acostumei com o fato de que, pra muitas pessoas, essa é a única motivação pra um homem de 42 anos fazer qualquer coisa. Mas, sinceramente, eu não imagino idade melhor pra isso. Aos 40 eu já vivi muita coisa, me conheço e tenho posse total do meu próprio corpo. Eu não faria algo assim aos 20 e, se fizesse, talvez me arrependesse.”

Apesar de tudo, ele conta que está amando o resultado final e que está se achando “tri bonito”: “cuidando bastante dela e daqui a pouco ela tá 100% pra eu continuar vivendo 100% de tudo de lindo que eu sempre tentei viver”.