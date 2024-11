Lucas Lima curte show do Linkin Park com o filho, Theo, de 10 anos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/11/2024 - 14:55 Para compartilhar:

O músico Lucas Lima, 42 anos, levou o filho, Theo, 10, para curtir o show da banda Linkin Park, que se apresentou no Allianz Parque, em São Paulo, na noite de sexta-feira, 15. Nas redes sociais, ele aparece vibrando e cantando alto, enquanto o menino está nos seus ombros acompanhando os artistas no palco.

Juntos cantaram, eles cantaram sucessos como Crawling e Numb.

“É para isso que eu treino”, brincou Lucas Lima, que produziu o vídeo sem mostrar o rosto do menor.

“De novo, o universo me obrigando a usar a palavra vibe. Assistir ao show da minha banda favorita da adolescência com meu filho na cacunda… bah vidão, tu é muito tri. Agora são só memórias, quiroprata e dorflex”, completou ele na legenda das postagem no Feed do Instagram.

Theo é filho de Lucas Lima com a cantora Sandy. Os pais sempre optam por não expor o garoto a fim de manter a sua privacidade.

