Lucas Lima comenta primeiro Dia dos Namorados solteiro após divórcio de Sandy

O músico Lucas Lima comentou sobre a sensação de passar o primeiro Dia dos Namorados solteiro após a separação de Sandy, com quem foi casado por 15 anos. A data é comemorada no dia 12 do próximo mês. “É estranho”, comentou ele durante uma participação no Encontro, programa da Rede Globo, nesta quarta-feira, 29. “É tudo muito novo, mas está tudo tranquilo. […] Sem grandes traumas, por enquanto”, brincou.

Apesar do divórcio, Lucas e Sandy ainda permanecem amigos. Os dois são pais de Theo, de 9 anos, e, no Dia das Mães, o artista aproveitou para fazer uma homenagem à ex-mulher.

“Tenho dois exemplos diretos que me fazem reverenciar ainda mais a grandiosidade dessa responsabilidade e bênção que é maternar. Mãe é uma só e mães são uma só também. Muita sorte e muita gratidão”, escreveu ele, que também havia feito uma homenagem à mãe, Lorena.

O ex-casal anunciou a separação em uma publicação nas redes sociais em setembro do ano passado. Os dois se conheceram em 1997 e tiveram uma relação marcada por idas e vindas antes de oficializar o casamento. A separação, segundo eles, foi decidida em comum acordo, sem ressentimentos, mas com a certeza de que era o melhor caminho para ambos.