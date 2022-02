Lucas Kal fala de metas do América-MG antes de estreia na Libertadores O volante revelou que o time precisa marcar o máximo de pontos que puder para focar na busca pelo título Estadual e ainda o duelo diante do Guarani-PAR, pela Libertadores

A vitória do América-MG sobre o Cruzeiro foi um marco positivo para o time, não só por ter superado a Raposa no clássico, mas para a sequência da temporada, já que, além de moral para o time, alivia a pressão do elenco por resultados imediatos, já que o Coelho ainda está em fase de ajustes do time, visto que fez uma grande reformulação do seu elenco.

O volante Lucas Kal, um dos destaques americanos em 2021, corroborou coma importância do resultado, mostrando que o time americano está se encaixando neste início de ano.

-Foi uma vitória importantíssima pra nós, sabíamos da dificuldade que ia ser o jogo, mas depois daquele começo agitado, conseguimos nos impor, colocar a bola no chão e criar as jogadas e fomos felizes em fazer os gols pra poder conquistar os 3 pontos importantes na competição, que nos dá muita confiança-disse Kal que revelou estar tudo dentro do planejado as mudanças e rodízio na equipe, promovida pelo técnico Marquinhos Santos.

O meio de campo americano também comentou que a meta é ter o maximo de pontos possíveis antes da estreia na Libertadores, contra o Guarani-PAR, no dia 23 de fevereiro, em casa.

-Estava dentro do planejamento esse início com bastante trocas, claro que sempre é fundamental começar bem em qualquer campeonato e graças a Deus estamos conseguindo isso e queremos chegar na data da Libertadores com o máximo de pontos possíveis conquistados, nos classificar e ir em busca do título do campeonato mineiro e com certeza conseguir a classificação na Libertadores.

Lucas Kal não se furtou a dizer que o América vai sim em busca do título Estadual, que não vem para o Coelho desde 2016, quando superou o Atlético-MG na final.

-Com certeza temos como um objetivo o título do campeonato Mineiro, todo jogador quer ganhar, independente da competição e estamos trabalhando forte pra isso. Acredito que mantivemos uma boa base, conseguimos continuar com muito daquilo que foi o diferencial no ano passado e quem chegou, veio pra somar, pra elevar mais ainda o nível da equipe pra podermos conquistar todos os nossos objetivos-concluiu.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais