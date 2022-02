Lucas Kal admite repercursão no elenco por estreia na Libertadores, mas mantém os ‘pés no chão’

O América-MG não saiu com um bom resultado no clássico contra o Atlético-MG (derrota por 2 a 0), mas não ficou com o sentimento de ter jogado mal. O volante/zagueiro Lucas Kal, comentou que o Coelho teve bons momentos e minimizou a derrota americana.

Kal falou assim, pois viu pontos positivos na equipe e entende que a partida do América foi um teste que demonstrou a força da equipe para a estreia na Libertadores, no dia 23 de fevereiro, em casa, diante do Guarani-PAR, pela fase pré-grupos da competição continental.

O jogador admite que há expectativa do elenco sobre a Libertadores, mas é hora de manter os pés nos chão. Confira nos vídeos o que disse Lucas Kal.

E MAIS:

Lucas Kal vai estrear na Libertadores com o Coelho na próxima semana-(Divulgação/América-MG)

E MAIS:

Saiba mais