Lucas Hernandez, zagueiro do Bayern de Munique, é operado do menisco

O zagueiro Lucas Hernandez, lesionado no joelho esquerdo na Eurocopa com a França, passou por uma cirurgia no menisco, anunciou seu clube, o Bayern de Munique, em um comunicado neste domingo.

“Lucas Hernandez foi operado com sucesso no joelho esquerdo. O jogador da seleão francesa rompeu o menisco medial na Eurocopa”, afirmou a equipe da Baviera.

Poupado no segundo jogo dos ‘Bleus’ na Euro contra a Hungria, o campeão do mundo de 2018 foi substituído no intervalo do terceiro jogo, contra Portugal.

Hernandez (28 jogos pela seleção francesa) não jogou um minuto nas oitavas de final contra a Suíça (empate de 3-3 e 5-4 nos pênaltis).

Adrien Rabiot ocupou a lateral-esquerda na ausência dele e de Lucas Digne. O tempo de recuperação de Hernandez não foi especificado.

