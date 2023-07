Lucas Hernández deixa o Bayern de Munique e assina com o PSG

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/07/2023 - 13:08 Compartilhe

O campeão mundial de 2018, Lucas Hernández, deixou o Bayern de Munique e assinou contrato com o Paris Saint-Germain, anunciou o clube francês neste domingo (9), informando que o jogador assinou até 2028.

‘Lucky’, que pode jogar na zaga ou na lateral esquerda, é o quinto reforço do PSG para a temporada, depois do zagueiro Milan Skriniar, do meio-campista uruguaio Manuel Ugarte, do atacante espanhol Marco Asensio e do atacante sul-coreano Kang-In Read.

Aos 27 anos, o zagueiro formado nas categorias de base do Atlético de Madrid, terá sua primeira experiência em um clube francês e enfrentará um novo desafio ao lado de Kylian Mbappé e Presnel Kimpembe, seus companheiros na Copa da Rússia-2018, quando a França se sagrou bicampeã mundial.

Sua chegada também é motivada pela saída do espanhol Sergio Ramos, cujo contrato não foi renovado.

“Sinto uma grande alegria!”, disse Lucas Hernández no comunicado do clube. “Há muito tempo que esperava jogar no PSG. Finalmente isso se tornou realidade.”

O valor da transferência, cerca de 40 milhões de euros (R$ 214 milhões na cotação atual) segundo fonte próxima das negociações, é muito inferior aos 80 milhões de euros (R$ 428 milhões) que os bávaros pagaram em 2019 para contratá-lo junto ao clube ‘colchonero’.

De qualquer forma, a aposta do PSG não está livre de riscos para um jogador que vem sofrendo com problemas físicos recorrentes.

Ele também acaba de se recuperar de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofrida na estreia da França na Copa do Mundo no Catar, contra a Austrália (4 a 1), e não voltou aos gramados desde sua cirurgia.

Em quatro anos no Bayern, o francês só disputou 107 partidas pelo time bávaro, menos que Neymar e Verratti no PSG, dois jogadores que também tiveram longas ausências por lesão.

Com um currículo que inclui a conquista de uma Liga dos Campeões (pelo Bayern), uma Liga Europa (pelo Atlético) e quatro Bundesligas alemãs, Lucas terá a chance de jogar em seu país natal, depois de disputar 33 jogos pela seleção francesa.

