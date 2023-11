Lucas Guimarães revela que se relacionou com mulheres para evitar preconceito da família: ‘Mais de 100’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/11/2023 - 21:30 Para compartilhar:

O influenciador Lucas Guimarães abriu o coração e contou que, por receio de sofrer preconceito por parte de sua família, se relacionou com mulheres no passado.

Duarante a sua participação no ‘Sensacional’ (RedeTV!) da última quinta-feira, 16, ele relembrou suas últimas memórias com o pai, que faleceu ano passado e enfrentava problemas com bebidas.

“Meu pai tinha depressão há mais de 20 anos e eu dizia: ‘O senhor tem duas chances, uma delas é viver a vida que pretendo lhe dar, com um carro novo e uma casa nova, a outra é viver a vida que o senhor quer e as consequências não serão minhas’”, disse ele à apresentadora Daniela Albuquerque.

“Ele tinha recebido alta [da reabilitação] e quando chegou, começou a ficar muito louco, dizer que tinha sonhado com a minha avó, que estava vendo a minha mãe, teve várias alucinações e isso começou a doer muito, atormentar até a nossa [cabeça] como filho. (…) Hoje não consigo, por exemplo, dormir no escuro, porque lembra o meu pai na solidão que ele vivia”, completou Lucas, que ressaltou o apoio do pai após a perda da mãe, em 2021.

”Pela primeira vez na minha vida, em mais de 52 anos do meu pai, senti o que era ter um pai naquele momento, quando ele me deu esse colo que eu tanto precisava”, afirmou.

Casado há quatro anos com o influenciador Carlinhos Maia, o convidado também revelou ter se relacionado com mulheres para não sofrer preconceito pela família.

“Já fiquei com mais de 100 mulheres na minha vida. Como minha família era muito tradicional e preconceituosa, dizia: ‘Vou ter que fingir que não sou [homossexual], porque senão vão me esculachar’”, relembrou o influenciador.

“Falo que ensinei a minha família com amor e ela me ensinou com a dor, porque vi pessoas falando para mim, tias minhas que falavam: ‘Prefiro ver um filho meu no caixão do que ter um filho gay. Prefiro ter dez filhas prostitutas do que ter um filho gay. Preferia ter um filho ladrão, maconheiro, do que ter um filho gay’. Na época, já estava com o Carlinhos e isso era uma forma de me atingir. (…) Já cheguei a namorar com cinco mulheres ao mesmo tempo (…) Queria me provar”, acrescentou.

