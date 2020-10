Lucas Galvão estreia em time grego e projeta sequência na temporada Brasileiro chegou ao time grego no início desta temporada após atuar no mundo árabe

O zagueiro Lucas Galvão fez a sua estreia com a camisa do Atromitos, da Grécia, no último sábado, diante do Olympiacos, do ex-flamenguista Rafinha e atual campeão nacional. De volta ao futebol europeu depois de uma temporada jogando no Al Wasl, dos Emirados Árabes, o defensor brasileiro avaliou o seu desempenho no compromisso da competição nacional.

– Acredito que, individualmente falando, foi uma estreia boa. Joguei durante 20 minutos e me senti bem em campo. Depois de um tempo parado, normal que falte ritmo de jogo. Mas agora estou 100% fisicamente e é trabalhar firme para evoluir. Temos uma equipe com qualidade e acredito que podemos conquistar coisas grandes nesta temporada, essa é a mentalidade – projetou Lucas Galvão.

Na oitava colocação da tabela de classificação, o Atromitos soma cinco pontos em cinco rodadas disputadas neste início da Super Liga Grega. Na próxima rodada, Lucas Galvão e seus companheiros recebem o Panetolikos, na segunda-feira.

O defensor brasileiro acumula passagens pelo FC Ingolstadt 04, da Alemanha, e Rapid Wien, SCR Altach e Austria Lustenau, todos os três da Áustria. No Brasil, o atleta passou pelo Caxias do Sul e Ponte Preta.

