Lucas Fernandes recebe terceiro cartão amarelo e está suspenso para a próxima rodada do Brasileirão

Parceria Lance & IstoÉ 06/08/2022 - 17:22 Compartilhe

O meio-campista do Botafogo Lucas Fernandes está suspenso para a partida contra o Atlético-GO no próximo sábado. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo neste sábado contra o Ceará e ficará de fora da próxima rodada do Brasileirão.

O meia recebeu a punição com o cartão amarelo após puxar a camisa de Richard Coelho aos 22 minutos da etapa inicial da partida contra o Ceará.

+ Veja e simule a tabela do Brasileirão

O Botafogo retorna a campo no próximo sábado, em casa contra o Atlético-GO pela 22ª rodada do campeonato.

E MAIS: