Lucas Fernandes lidera ações do Botafogo e Luís Castro tem problema para o time

O Botafogo terá uma dor de cabeça e tanto para enfrentar o Atlético-GO. Lucas Fernandes está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não poderá entrar em campo às 21h deste sábado no Estádio Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A ausência do camisa 18 será sentida. Lucas é o jogador com mais ações com a bola entre todos os jogadores do Botafogo nos últimos cinco jogos da equipe. O meio-campista tem sido praticamente uma unanimidade quanto as atuações da equipe do Brasileirão – apesar dos resultados irregulares.

Desta forma, Luís Castro precisará coçar a cabeça para continuar fazendo a engrenagem rodar sem Lucas Fernandes. Carlos Eduardo, que já vinha sendo titular, deverá ter ainda mais protagonismo no meio-campo.

O camisa 18 teve 343 ações com a bola – passes, toques, chutes etc – nos últimos cinco jogos do Botafogo. Nenhum outro jogador do Alvinegro superou o meio-campista. O jogo da equipe passa, por consequência, pelo jogador de 24 anos.

As ações de Lucas Fernandes não param por aí. Ele também lidera em assistências, chances criadas, cruzamentos e passes decisivos – os dados são do “SofaScore”.

LUCAS FERNANDES NOS ÚLTIMOS 5 JOGOS

​1 assistências (1º no Botafogo)

3 grandes chances criadas (1º no Botafogo)

11 passes decisivos (1º no Botafogo)

5 cruzamentos certos (1º no Botafogo)

343 ações com a bola (1º no Botafogo)

