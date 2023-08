Lucas e James Rodríguez são apresentados no Morumbi para mais de 50 mil pessoas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/08/2023 - 17:32 Compartilhe

O domingo começou com festa no estádio do Morumbi. Momentos antes do início do jogo do São Paulo contra o Atlético-MG, Lucas Moura e James Rodríguez, apresentados nesta semana pela equipe paulista, subiram para o gramado com uma camisa comemorativa do clube e fizeram a festa da torcida que mais uma vez lotou as arquibancadas.

O atacante brasileiro foi relacionado para a partida, após impressionar nos treinos da semana, e entrou para a partida no intervalo. Já o meia colombiano é preparado para ter condições de alguns minutos no duelo de volta pela semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, no dia 16 de agosto.

No momento em que voltou para o campo sem o agasalho e pronto para entrar em campo, Lucas Moura fez a torcida explodir nas arquibancadas do Morumbi. Depois de um primeiro tempo em que o time sofreu com a forte defesa do Atlético-MG, os torcedores sentiram e terminaram a primeira etapa quase sem cantar. Com o novo camisa 7 em campo, buscando o ataque e colocando um novo ritmo na equipe, as músicas das arquibancadas voltaram e o time de Dorival Júnior mudou no gramado.

Lucas e James são as grandes esperanças da torcida são-paulina para esta segunda metade da temporada e do Brasileirão. O time disputa ainda a Copa Sul-Americana e a dupla só poderá atuar na competição continental se o time avançar para as quartas de final. Ambos têm ampla experiência internacional e chegam para reforçar o setor ofensivo da equipe.

Cria de Cotia, Lucas esteve em campo no último título de expressão conquistado pelo São Paulo, a Sul-Americana de 2012. Foram três temporadas como profissional e 33 gols em 128 jogos até ser vendido ao Paris Saint-Germain. O meia-atacante brasileiro defendeu o clube francês em cinco temporadas.

Depois, se transferiu para o Tottenham. No time inglês, foram seis anos de altos e baixos. O auge do jogador na Inglaterra foram os três impressionantes gols anotados sobre o Ajax que colocaram a equipe na final da Liga dos Campeões em maio de 2019. Na decisão, o Tottenham foi derrotado pelo Liverpool. Lucas Moura tem 30 anos.

Já James Rodríguez não joga uma partida oficial desde abril, quando defendia o Olympiacos, da Grécia. Antes disso, o meia teve uma passagem de duas temporadas pelo Catar, onde atuou pelo Al Rayyan.

