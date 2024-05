Lucas e Alisson destacam Zubeldía e tempo para jogo do São Paulo contra o Águia de Marabá

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/05/2024 - 16:15 Para compartilhar:

Depois do empate por 0 a 0 com o Barcelona de Guayaquil-EQU, o atacante Lucas destacou a comissão técnica de Luis Zubeldía e refletiu sobre o maior tempo de treinamento nas próximas semanas.

“Agora ele vai ter um tempo maior para treinar, para trabalhar um pouco mais taticamente, posicionamento, mas não tem muito segredo o estilo de jogo dele”, disse o atacante.

Em virtude do adiamento das rodadas 7 e 8 do Brasileirão, o elenco terá mais tempo para se preparar após uma sequência intensa de partidas.

Alisson também comentou sobre o tempo para se preparar para o próximo confronto e sobre o técnico Zubeldía. “Essa energia é todos os dias, não é somente em dia de jogo. É um cara que está nos ajudando muito tanto ele quanto a comissão dele”, afirmou.

“Agora é descansar um pouco para que nós possamos treinar forte na semana que vem. Teremos um jogo dificílimo na Copa do Brasil e que nós possamos completar os nossos objetivos também nessa competição.”

O próximo compromisso do São Paulo é na próxima quinta-feira, contra o Águia de Marabá, no MorumBIS, às 21h30, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, o São Paulo venceu por 3 a 1, em Belém, no Pará.