Lucas Carvalho quebra recorde de duas décadas e carimba vaga em Paris-2024

Lucas Carvalho conquistou feitos impressionantes neste sábado no Campeonato Sul-Americano de Atletismo, em São Paulo. Com o tempo de 44s79 na semifinal da prova dos 400 metros, ele obteve sua melhor marca, conquistou uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, garantiu um lugar na decisão e ainda quebrou um recorde do torneio de 22 anos.

Sanderlei Parrela era o dono do recorde da competição. Em 2001, o brasileiro fez a distância em 45s11. O recorde brasileiro, porém, ainda pertence a Sanderlei (44s29, em 1999).

Para chegar na Olimpíada era preciso correr em menos de 45 segundos. Natural de Santo André (SP), Carvalho, que completou 30 anos no último dia 16, ocupa a 45ª colocação do ranking mundial dos 400m.

Lucas Carvalho superou Anthony Zambrano, que fez tempo de 46s79 e ficou no segundo lugar da primeira semifinal. Zambrano é recordista sul-americano da prova. O Brasil também terá Maxsuel Santana na final dos 400m. Ele ficou em primeiro lugar em sua bateria, com tempo de 46s53.

O Brasil ainda terá duas representantes na disputa da final dos 400m feminino. Tabata Vitorino e Tiffany Marinho avançaram no preliminar e garantiram vaga na decisão. As finais acontecem na tarde deste sábado.

