Lucas Buda voou para São Paulo para encontrar prima de MC Binn após perda do bebê: ‘Triste’

A influenciadora Nina Capelly perdeu o bebê cuja paternidade afirmava ser do ex-BBB Lucas Buda. A notícia foi dada neste domingo, 9, pelas redes sociais. Capelly é prima do funkeiro MC Binn (ex-MC Bin Laden). Após a notícia, Buda voou às pressas para São Paulo para encontrá-la.

“Ele foi surpreendido com a notícia da perda do bebê e ficou triste porque, como ele mesmo já havia falado algumas vezes, tem o sonho de ser pai”, afirmou a assessoria de Buda. Em maio, Capelly afirmou que tinha “70% de chances” do ex-BBB ser o pai da criança que gestava.

“Tem muita gente perguntando, querendo saber o que está acontecendo. E tem muito ataque também. Bom, esses últimos dias foram turbulentos na minha vida. Eu me vi dentro de um quarto com depressão. Sem querer comer, sem querer beber, sem querer ver ninguém”, afirmou a influenciadora no Instagram. “Não consegui segurar o bebê.”

“Não iria ser um problema para mim [ter o bebê], tenho certeza de que para ele também não iria. Ia ser uma benção em nossas vidas. Mas Deus quis assim. Estou tendo o apoio dele em questão de psicólogo e de estar ao meu lado”, acrescentou.

Relacionamento com ex-BBB

“Um pouco antes de eu conhecer o Buda, terminei um relacionamento de quatro anos, mas quando fiquei com o Buda, não estava mais com ninguém”, disse Nina sobre a paternidade do bebê para a revista Quem em maio. “Tenho quase 70% de certeza que é dele.”

Na ocasião, a equipe de Buda emitiu um comunicado negando que o ex-BBB fosse pai da criança, mas que ele estaria disposto a fazer um teste de DNA. Os dois se envolveram após a edição do Big Brother Brasil deste ano e foram apresentados pelo funkeiro e colega de confinamento do participante.

“Fui pego de surpresa com a possibilidade da paternidade e vocês sabem que sempre falei do meu desejo de ser pai. Óbvio que não precisava ser desse jeito, mas sempre falava desse desejo”, disse Buda na época.

