Lucas Buda teria se recusado a receber de Camila Moura seus pertences de volta, diz colunista

A ex-esposa de Lucas Buda, eliminado do “BBB24” (TV Globo) na última terça-feira, 9, teria enviado um portador para entregar os pertences do capoeirista na dia em que ele deixou o reality.

Segundo o colunista Leo Dias, em publicação nesta quinta-feira, 11, Camila Moura mandou entregar os objetos pessoais do agora ex-participante do programa, mas ele teria se negado a receber a encomenda.

Os pertences em questão estavam em poder da professora de História, que era, também, a procuradora de Lucas Buda enquanto ele permanecesse na casa.

Já fora do “BBB24”, Buda informou que não havia tido acesso a nenhum de seus pertences desde a sua eliminação do reality show. Ainda de acordo com o colunista, a assessoria da professora de História já havia adiantado que enviou um amigo pessoal deles para encontrar o ex-BBB e entregar os objetos pessoais ainda na sede da Globo, no Rio de Janeiro, porém ele teria se negado a receber.

“A Camila não pode entregar em um Uber. O Buda não quer que ninguém entregue, nem mesmo o amigo, nem a Camila e nem ninguém da equipe dela. A Globo pediu que ela mandasse as coisas dentro de um Uber”, teria informado o assessor ao jornalista.

Buda teria avisado, através da equipe da Globo, que não iria receber ninguém e nem os pertences.

“Por conta da procuração, que a impede de enviar esses pertences por qualquer pessoa, Camila não pode retornar para São Paulo para cumprir com seus compromissos. Ela tem consulta com psicólogo amanhã em São Paulo e não vai poder ir porque ele não quer receber os próprios pertences, a não ser que seja pela Uber. Ela não pode enviar por Uber, porque eles podem alegar que os itens não foram entregues ou que ficou faltando algo”, informou a equipe de Camila Moura.