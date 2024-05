Lucas Buda se pronuncia após ser vítima de assalto, no Rio de Janeiro: ‘Levaram tudo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/05/2024 - 14:47 Para compartilhar:

O professor de Educação Física e ex-BBB Lucas Buda se pronunciou após ele e sua família terem sido vítimas de um assalto, no Rio de Janeiro, enquanto voltavam para casa, na madrugada deste domingo. Ninguém ficou ferido.

Momentos após o ocorrido, a equipe do capoeirista usou as redes sociais dele para informar sobre o que havia acontecido e alertar os seguidores para possíveis golpes em nome de Lucas, já que os celulares das vítimas foram levados.

“Ignorem mensagem e/ou ligação estranha vinda do Buda. Qualquer coisa, estou por aqui”, diz um trecho do texto publicado no Feed do Instagram do ex-BBB, assinado como administração,

Mais tarde, o próprio Lucas fez um vídeo nos Stories para tranquilizar os seguidores e detalhar a violência que ele e sua família sofreram.

“Passando aqui para dizer para vocês que eu estou bem, apesar do que aconteceu. Estou sem celular. Estou falando pelo celular da equipe. Ontem, chegando em casa após os eventos, a gente foi interceptado por um veículo e três pessoas saíram armadas. Assaltaram, levaram tudo, levaram o celular, o relógio, documentos, carteira, enfim. Estou resolvendo essas burocracias, delegacia, BO [boletim de ocorrência], enfim, um monte de coisa para poder já voltar aqui”, disse ele.

O capoeirista agradeceu o carinho do público e alertou que deve ficar “sumido” para resolver questões burocráticas.

“Então, provavelmente vou ficar um pouquinho mais sumido por conta disso. Estou bem fisicamente, isso que importa. As coisas materiais a gente vai recuperando ao longo do tempo. Hoje eu agradeço a Deus pela vida e por estar bem, apesar do que aconteceu, tá bom? Obrigado pelo apoio, pelas mensagens de carinho. Estamos juntos. A gente se vê em breve”, finalizou.

Na noite do último sábado, 25, Buda marcou presença no festival Doce maravilha, que aconteceu no Jockey Club, zona sul da capital fluminense.

