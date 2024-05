Lucas Buda fala em DNA após ex-affair descobrir gravidez; ex-esposa do capoeirista se manifesta: ‘Saúde’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/05/2024 - 14:35 Para compartilhar:

O ex-BBB Lucas Buda que ficou conhecido como Lucas Calabreso por sua participação na 24ª edição do reality global, foi pego de surpresa pela notícia de que sua ex-affair está grávida e que ela tem quase certeza de que a paternidade é dele.

Buda entrou no reality casado e saiu divorciado de Camila Moura, professora de História que, durante a participação dele no programa, passou a faturar como influenciadora. Após deixar a casa, ele viveu um affair com uma prima do MC Binn, seu aliado na casa.

O romance com Nina Capelly não foi adiante, mas pode ter gerado frutos. Ela anunciou, nesta semana, que está grávida. Nesta quarta-feira, 29, a equipe de Lucas Buda se pronunciou sobre o caso e afirmou que o professor de Educação Física ficou bastante chateado com a notícia, pois não há possibilidades de o filho ser dele.

“É um tema muito sensível para o Lucas, algo que ele sempre fala por não ter conhecido o próprio pai e ainda ter o sonho de que isso aconteça. Essa notícia o deixou bastante chateado, especialmente porque não tem chances do filho ser dele. De toda forma, ele está disponível para fazer o teste de DNA assim que possível para confirmar isso”, disseram os assessores de Lucas, em bate-papo com o gshow.

Na última terça-feira (28), Nina postou uma série de stories em suas redes sociais dizendo que faria testes de gravidez, já que não estava se sentindo bem. Pouco depois, a jovem cotou, em entrevista para o site da revista Quem que está grávida e que existe 70% de certeza de que é de Lucas.

“Fiquei só com ele até agora, e assumi [um relacionamento] com minha empresária, não tem como eu engravidar dela”, declarou ela.

Ex de Buda, Camila Moura comenta o caso

Após a afirmação de Nina, a ex-esposa de Lucas Calabreso usou as redes sociais para publicar um vídeo que pode ser interpretado como uma indireta. Através dos Stories de seu Instagram, Camila Moura surgiu sorridente para divulgar sua marca de maquiagem e, em seguida, desejar um bom dia com uma mensagem sobre saúde.

“Oi, pessoal, bom dia! Estou aqui para iniciar um ótimo dia”, ela apareceu feliz da vida dando risada. “Bom dia, meu amor, bom dia para vocês. Que dia iluminado, que dia abençoado, que todos tenham saúde, paz, amor e dinheiro no bolso”, disse ela.

No X, o antigo Twitter, a mensagem da influenciadora repercutiu como sendo uma resposta à novidade com o seu ex.

“Camila foi bem sensata, deve estar bem zen com isso, hein?”, disse uma seguidora. “Por fora ela tá rindo, por dentro tá chorando”, opinou outra.

