Lucas Buda desabafa sobre falta de publicidade pós-‘BBB24’ e diz estar ‘devendo’

A vida financeira de Lucas Buda parece estar em problemas após o “BBB24“. O ex-brother, que deixou a casa sem saber que sua esposa, Camila Moura, pediria divórcio, também não foi procurado por muitas marcas para trabalhar com publicidade.

Em entrevista à “Quem”, Buda lamentou: “Publicidade não está aparecendo tantas. São poucas as oportunidades que tem, mas que estou abraçando para fazer da melhor forma possível”.

O capoeirista ainda revelou que está devendo à equipe que cuidou de suas redes sociais durante a permanência no reality: “Estou devendo todas elas. São pessoas que acreditam no meu trabalho, que também estão na expectativa. Estão trabalhando para que possamos fazer coisas muito legais para a população brasileira. Essas pessoas estão investindo em mim esperando o retorno”, explicou.

Separação

Durante a participação de Lucas no reality, sua possível separação foi alvo de grande exposição pública por parte de Camila Moura. No início de março, ela apagou as fotos de seu Instagram com o então marido, após flertes do professor com Giovanna Pitel. Após isso, Camila passou a expor seu dia a dia e detonar o brother em suas redes sociais, chegando a ser hospitalizada após o caso.

Com a exposição, Camila arrecadou mais de três milhões de seguidores. Ainda confinado, o professor começou a sentir falta da esposa nas ações do reality que mostravam familiares dos participantes, mas ainda não sabia que estaria solteiro.

Sobre o caso, ele desabafa: “A minha separação influenciou neste pós, naturalmente. Tudo que aconteceu dentro da casa influenciou. O que aconteceu aqui fora, quando eu estava confinado, influenciou”.

E finaliza: “Agora é gerenciar todo esse caos, esse risco que me coloquei e tentar agir da melhor forma possível para conseguirmos os melhores resultados dentro do cenário que tenho”.