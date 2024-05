Lucas Buda desabafa após ser assaltado: ‘Bem fisicamente, mas assustado’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/05/2024 - 11:31 Para compartilhar:

O ex-BBB Lucas Buda foi vítima de um assalto na madrugada deste domingo, 26. No Instagram, ele desabafou sobre a situação e disse que apesar de estar bem fisicamente, segue assustado com o ocorrido.

“Não houve tentativa de reação, saíram três homens armados do carro e nem teríamos como reagir. Levaram todas as nossas coisas e também as do motorista, inclusive o carro”, contou.

Agora, Lucas precisará tirar novos documentos, pois também foram levados durante o assalto. “Os bens materiais a gente recupera depois. Agora, estou resolvendo a parte burocrática na delegacia, com os bancos. E, a partir de amanhã, refazer também a minha documentação”, detalhou.

“Bem fisicamente, mas assustado e tentando permanecer na realidade para conseguir resolver tudo o quanto antes”, desabafou o ex-BBB.

Enquanto resolve as burocracias, ele ficará mais ausente das redes sociais. “Hoje eu agradeço a Deus pela vida e por estar bem, apesar do que aconteceu, tá bom? Obrigado pelo apoio, pelas mensagens, carinho. Estamos juntos. A gente se vê em breve”, finalizou.