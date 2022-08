Lucas Braga revela ‘premonição’ de Felipe Jonatan e filho pé-quente

Parceria Lance & IstoÉ 21/08/2022 - 22:54 Compartilhe

Autor do gol da vitória do Santos sobre o São Paulo no clássico deste domingo, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, Lucas Braga revelou ter recebido uma “premonição” de um companheiro de equipe antes de entrar em campo neste domingo.

– O Felipe (Jonatan) falou antes do jogo para confiar que eu faria um gol e o gol seria decisivo para a nossa vitória. Para eu entrar em campo acreditando nisso – afirmou o jogador.

Lucas Braga também comemorou a presença do seu filho, Arthur, que acompanhou um jogo na Vila Belmiro pela primeira vez neste domingo.

– Tive a presença do Arthur, meu filho, pela primeira vez na Vila. Foi um dupla alegria. Conquistar essa vitória muito importante para a gente – afirmou o atacante.

Lucas Braga fez o gol do Peixe (Foto: Divulgação / Twitter Santos)

