Lucas Braga culpa início ruim por derrota do Santos na Bolívia

O Santos sofreu nesta terça-feira sua terceira derrota em cinco jogos na fase de grupos da Copa Libertadores. O revés por 2 a 1 diante do The Strongest, na Bolívia, complicou a situação do time paulista no Grupo C da competição, mas não desanima o atacante Lucas Braga, que culpou a fraca atuação no primeiro tempo pelo novo tropeço.

“Perdemos o jogo logo no início. A dificuldade aumentou com dois gols rápidos. Baixaram as linhas e tivemos dificuldade para entrar. Se não tivéssemos tomado esses gols, seria uma partida mais tranquila”, comentou o jogador. O time boliviano abriu 2 a 0 com facilidade, com gols aos 15 e aos 22 minutos do primeiro tempo.

A atuação do Santos era tão irregular que, mesmo quando o rival teve um jogador expulso na etapa inicial, o time brasileiro ainda demorou para se ajustar no jogo. Para Lucas Braga, as oscilações foram determinantes numa partida disputada na altitude de 3.650 metros de La Paz.

“Não houve nada de errado na estratégia, foi falta de atenção conjunta. Trabalhamos a bola longa deles na semana. Tomando esses dois gols rápido, então a partida tomou rumo diferente. Já é difícil jogar aqui na altitude, atrás do placar é ainda mais”, avaliou o atacante.

Com o tropeço, o Santos precisará vencer o Barcelona de Guayaquil, no dia 26, pela última rodada da fase de grupos, para ter chances de alcançar as oitavas de final. “Será um jogo decisivo para nós. Ficou difícil, mas não impossível. Vamos trabalhar bastante para vencer a partida e nos classificar”, projetou Lucas Braga.

Veja também