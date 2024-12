Lucas Braathen conquista medalha inédita para Brasil no Mundial

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/12/2024 - 17:26 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 9 DEZ (ANSA) – O esquiador brasileiro-norueguês Lucas Braathen conquistou uma inédita medalha para o país na disputa do slalom gigante da etapa de Beaver Creek da Copa do Mundo de esqui alpino, nos Estados Unidos.

O atleta de 24 anos cravou 2m27s72 em suas descidas e fechou a competição com apenas 12 centésimos atrás do suíço Thomas Tumler, que faturou o ouro. O bronze ficou com o esloveno Jan Kranjec.

Braathen, que é filho de pai norueguês e mãe brasileira, deu uma medalha ao país sul-americano nunca antes conquistada neste nível em esportes de inverno. A prata parou no pescoço do esquiador pouco tempo depois de bater na trave em torneios em Solden, na Áustria, e em Levi, na Finlândia.

Ao todo, o Brasil tem duas medalhas em Mundiais de esporte de inverno, sendo a primeira conquistada por Nicole Silveira, do skeleton.

Braathen voltará a competir no próximo fim de semana em Val d’Isére, na França, no slalom gigante e no slalom. (ANSA).