Lucas Bissoli faz festa de aniversário antecipada ao lado de Eslovênia em hotel de SP

Lucas Bissoli comemora 32 anos só neste sábado (7), mas as festas começaram na sexta-feira (6). O modelo e estudante publicou imagens, nas redes sociais, de uma celebração antecipada no quarto do hotel que está hospedado em São Paulo.





Ao lado de Eslovênia Marques, com quem teve um relacionamento dentro do ‘BBB’ e que está morando junto, Lucas comemorou seu aniversário de forma antecipada e ainda deu à namorada o primeiro pedaço de bolo.

“Nunca esperei estar vivendo isso. Realmente a vida é uma caixinha de suspresas”, disse o ex-participante do Big Brother.