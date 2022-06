Lucas Bissoli e Eslovênia escolhem Campos do Jordão para curtir fim de semana de Dia dos Namorados

Destino de turistas nesta época do ano, a cidade paulista de Campos do Jordão também foi escolhida por Lucas Bissoli e Eslovênia neste fim de semana. O casal, que está junto desde o BBB22, se hospedou em hotel com diária de até R$ 4511,29 para celebrar o romance.

No entanto, antes de partir para o destino no interior paulista, Bissoli precisou apressar o passo, pois segundo ele, estava atrasado após ir para academia.





“É perrengue que vocês querem? Tenho que estar pronto 12h30, chegando agora no hotel para me arrumar”, brincou ele, mostrando que a hora, 12h09, nos stories.

Já no hotel, ambos mostraram a estrutura do quarto de luxo do Hotel Ort. A hospedagem no local não sai por menos de R$ 1327 a diária.