Edição Da Semana

O Santos se prepara para a continuação da temporada e deve chegar com novidades. Nos treinos realizados por Odair Hellmann nesta semana, o treinador testou Lucas Barbosa no ataque titular do Alvinegro Praiano.

A entrada do atleta é uma opção por causa da falta de condições de jogo dos atacantes Soteldo (transição após uma ruptura total do tendão do músculo peitoral esquerdo), Mendoza (lesão no bíceps femoral da coxa esquerda) e Ângelo (edema muscular). Além desses jogadores, Lucas Braga não está treinando, pois passa por um processo de fortalecimento do púbis.

Com Lucas Barbosa herdando a vaga, o jovem, de 1,93m de altura, aumenta bastante a estatura do ataque santista. No elenco Alvinegro, Soteldo (1,59m), Ângelo (1,73m) e Mendoza (1,72m), que são frequentemente utilizados entre os titulares, não são especialistas no jogo aéreo.

É possível ser baixo e bom neste tipo de jogada. Rony, do Palmeiras, que tem apenas 1,66m, é prova viva disso, com 5 gols de cabeça no ano. Mesmo assim, ter alguns metros de vantagem é bastante valioso.

Lucas Barbosa já estufou as redes de cabeça em duas oportunidades no ano e pode aumentar o aproveitamento dos cruzamentos do Santos. De acordo com dados da Footstats, mesmo não passando para a fase mata-mata do estadual, o Peixe é a 5ª equipe que mais cruza na competição.



