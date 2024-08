Lucas aponta poder do São Paulo em suportar pressão do Goiás e ficar com vaga na Copa do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/08/2024 - 23:53 Para compartilhar:

Lucas Moura destacou a força do São Paulo para suportar a pressão do Goiás e ficar com vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, ao empatar sem gols, nesta quinta-feira, em Goiânia. No jogo de ida, o time tricolor venceu por 2 a 0.

“Jogo difícil, a gente sabia que eles vinham para cima. Mata-mata é assim, não dá para ser o melhor futebol. Conseguimos suportar bem, decisão é assim. Eles vieram pra cima, seguramos o ímpeto deles”, disse o atacante são-paulino.

O jogador também não se mostrou preocupado com o fato do zagueiro Alan Franco estar fora do primeiro jogo das quartas, após ser expulso no fim da partida em Goiânia.

“Alan está em uma fase espetacular, é um grande desfalque, mas é uma oportunidade para outro jogador entrar. Conseguimos controlar bem o jogo, classificação era nosso objetivo”, disse o experiente jogador.

O São Paulo volta a jogar no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, às 16 horas, no MorumBis, diante do lanterna Atlético-GO, pela 22ª rodada. No dia 15, o time enfrenta o Nacional-URU, em Montevidéu, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.