Lucas Abreu assina com o Paraná e espera grande ano no tricolor Volante está motivado com a chegada ao novo clube

Anunciado como novo reforço do Paraná, o volante Lucas Abreu falou sobre a expectativa de fazer um grande ano com a camisa do clube em 2021. Feliz com essa oportunidade, o jogador, com passagens pelo CRB, Guarani e Juventude, a meta é se dedicar ao máximo para ajudar o tricolor dentro e fora de campo.

– Vou trabalhar muito nesta temporada para construir uma história de muitas conquistas com a camisa do CRB. Estou muito motivado com esse projeto e espero ter sucesso aqui. Vou me dedicar ao máximo para que isso seja possível – afirmou.

Ainda para Lucas, a diretoria do Paraná tem montado um grupo forte.

– O grupo que está sendo montado é muito forte e tem tudo para fazer um grande ano em 2021. Todos estão muito motivados com tudo que tem acontecido nos últimos dias – comentou Lucas.

