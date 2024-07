Lucarelli tira lições de revés na estreia por reabilitação do Brasil no vôlei em Paris-2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/07/2024 - 20:12 Para compartilhar:

Disposta a se recuperar da derrota para a Itália por 3 sets a 1 na estreia no torneio de vôlei masculino, nos Jogos Olímpicos de Paris, a seleção brasileira masculina de vôlei treina duro para enfrentar outra pedreira, a Polônia, nesta quarta-feira, às 4h (horário de Brasília).

Segundo o ponteiro Lucarelli, a equipe comandada pelo técnico Bernardinho já deixou para trás o resultado negativo da primeira partida, mas tirará lições dos italianos para encarar os poloneses.

“Nós já viramos a chave, mas tem coisas do jogo com a Itália que vamos levar contra a Polônia. As duas equipes são parecidas no bloqueio e na pressão do saque, por exemplo, então estamos trabalhando bastante em cima disso”, afirmou Lucarelli.

Os poloneses lideram o ranking da Federação Internacional de Vôlei (FIVB) e são um dos favoritos à medalha de ouro. Na estreia, a equipe europeia derrotou o Japão, terceiro do mundo, por 3 a 1. Assim como os italianos, atuais campeões mundiais e vice-líderes do ranking, uma das armas da Polônia é o saque.

“O primeiro fundamento que faz diferença no vôlei é o saque e a Polônia tem esse potencial”, disse Lucarelli. “O mais importante é nossa linha de passe segurar bem e evitar tomar o ponto. E nós temos que passar com a melhor qualidade possível para os levantadores terem tranquilidade”, resumiu o atleta.

Além de Brasil, Itália e Polônia, o Egito integra o Grupo B do torneio olímpico de vôlei. Os dois primeiros colocados de cada uma das três chaves avançam às quartas de final, assim como os dois melhores terceiros colocados.