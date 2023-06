Lucarelli lidera Brasil na vitória por 3 a 0 sobre a Bulgária na Liga das Nações de Vôlei

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2023 - 17:00 Compartilhe

A seleção brasileira masculina de vôlei estreou com vitória na segunda semana da Liga das Nações, nesta terça-feira, em Orléans, na França, ao derrotar a Bulgária, por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/18 e 25/15.

O Brasil soma quatro vitórias e uma derrota na competição, enquanto os búlgaros perderam pela quarta vez, após cinco partidas disputadas. O time do técnico Renan Sal Zotto volta à quadra nesta quinta-feira, quando vai enfrentar o Japão.

O primeiro set foi disputado ponto a ponto. O Brasil foi mal no saque e viu os búlgaros abrirem perigosamente 21 a 18. A reação do time de Renan veio no final com a melhora do saque e no bloqueio: 25 a 22, com destaque para Lucarelli.

NO segundo set, o saque brasileiro foi diferencial. Bruninho distribuiu bem as bolas, com bom aproveitamento de Honorato e Flávio. Com isso, a seleção abriu 7/2, mas o grandalhão Nikolov comandou a reação búlgara, que diminuiu para 10/8.

O jogo ficou equilibrado, mas um ponto de saque de Flávio e um erro no ataque búlgaro deixou o Brasil em vantagem com 16/11. Um bloqueio em cima de Nikolov colocou o Brasil com 19/13. Daí para frente, o aproveitamento da equipe nacional foi muito bom no saque, bloqueio e contra-ataque para fechar em 25/18.

O Brasil começou o quarto set com dois pontos de saque de Lucarelli, mas depois teve de lutar em cada ponto porque a Bulgária passou a variar muito as jogadas, pressionada pelo fato de precisar vencer todos os sets para obter a vitória.

Com três bloqueios seguidos, o Brasil abriu 16/10 e praticamente acabou com a confiança búlgara. Para completar, Lucarelli batia corretamente todos os tipos de bola e ainda teve a ajuda de Alan para comandar a vitória brasileira no set e no jogo: 25/15.

