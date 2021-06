Lucão exalta preparação do CSA para a próxima rodada da Série B Zagueiro também pontuou bom momento vivido pela defesa do Azulão e sentimento de gratidão pelo clube alagoano

Depois de ter empatado sem gols contra o Sampaio Corrêa pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o CSA conseguiu uma importante folga no calendário onde só volta a campo no sábado (12) em visita ao time do Vila Nova.

Pensando nesse período, o zagueiro Lucão comemorou em entrevista coletiva a oportunidade de aperfeiçoar aspectos do jogo da equipe bem como ter a chance de um descanso no sentido físico e psicológico, algo raro no ainda mais apertado calendário futebolístico de 2021:

– Acredito que (a preparação) foi excelente. Nós fizemos muitos treinos de transição, de finalização para melhorarmos a pontaria ali no terço final. Então, eu acredito que foi uma semana muito produtiva onde a gente teve uma semana chega que agrega muito no nosso trabalho, no descanso fisicamente, mentalmente. Então, eu acredito que foi excelente.

Apesar de ainda não ter marcado na competição nacional, o aspecto da solidez defensiva obtida nos últimos jogos da equipe na temporada (três gols nos últimos seis compromissos) foi pontuado com alegria pelo defensor formado nas categorias de base do São Paulo.

Além disso, o jogador que acumula 21 partidas na temporada (a maior sequência desde 2015 quando havia acabado de ascender ao profissional da equipe paulista) ressaltou que tem um claro sentimento de gratidão para com o clube do Mutange:

– Uma defesa sólida faz um time vencedor. Eu fico feliz porque a gente que joga ali atrás, esse é sempre o nosso intuito, ter uma defesa sólida. Eu acredito que não passa somente por mim, passa por todos que estão entrando no decorrer dos jogos, a gente tem se entendido muito bem. Esse entrosamento facilita para que a defesa seja sólida.

– O CSA representa muito. Eu acredito que saber reconhecer o que as pessoas fazem por nós é fundamental na vida, não só no trabalho, mas também na vida pessoal. E eu posso dizer que reconheço e entendo isso, independente do que aconteça à partir de agora. É claro que a gente sempre quer o melhor, mas vou ser sempre grato pelo CSA ter aberto as portas pra mim, ter acreditado no meu trabalho, no meu potencial. Então, nada mais justo do que eu retribuir esse carinho com trabalho e dedicação à entidade – agregou Lucão.

