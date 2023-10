Luana Xavier comemora resultado de bariátrica e revela que já perdeu 25kg: ‘Muito importante para mim’

“Hoje tive uma vitória maravilhosa. Fui no meu retorno no cirurgião da bariátrica e soube que bati 25 quilos eliminados depois da cirurgia, saí de lá e tinha tanta coisa para fazer, tanta coisa para organizar, que eu não tive tempo de comemorar essa vitória”, disse.

+ Jojo Todynho perde a paciência ao ser questionada sobre harmonização no bumbum: ‘Pessoas estão mais fúteis’

+ Jojo Todynho revela que já perdeu 26kg após bariátrica: ‘Fiz a escolha certa’

“Teve uma hora que sentei aqui no escritório, para começar a ajeitar as coisas para a live, e aí falei: ‘Gente, eu preciso comemorar essa vitória e dividir com vocês esse momento’. E aí eu me emocionei, meus olhos encheram de lágrimas”, compartilhou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luana Xavier (@luaxavier)

Por fim, ela agradeceu ao apoio dos admiradores que estão acompanhando e torcendo por ela.

“É um passo muito importante para mim. Que bom que vocês estão aqui”, ressaltou.