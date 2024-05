Luana Piovani x Neymar: entenda como começou a briga entre atriz e jogador

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/05/2024 - 10:55 Para compartilhar:

A briga pública entre Luana Piovani, de 47 anos, e Neymar, de 32, ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira, 31, quando o jogador foi chamado de “sem argumento”, “sem vocabulário” e “limítrofe” pela atriz. Apesar disso, o desentendimento vem se arrastando nas redes sociais desde segunda-feira, 27.

+ Neymar ataca Luana Piovani após críticas: ‘Abriram a porta do hospício’

+ Detonada por Neymar, Luana Piovani chama jogador de ‘sem argumento’ e recebe ‘tréplica’

A seguir, entenda como começou a briga:

Luana Piovani x Neymar: como foi o início da briga

Tudo começou na segunda-feira, 27, quando a atriz expôs o desejo que tem de ver os filhos “esquecerem” o jogador. Ela é mãe de Dom, 12, Bem e Liz, 8, do relacionamento com Pedro Scooby.

Luana republicou, em seus stories do Instagram, um vídeo da atriz Laila Zaid. Na publicação, Laila fala sobre a possível privatização de praias brasileiras — ideia que foi apoiada por Neymar em vídeo.

“Meu sonho é que meus filhos esqueçam o Neymar, imagina se isso é ídolo?”, questionou Luana.

Vale lembrar que, à data, o Senado voltou a discutir a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 3/2022, que transfere a propriedade dos terrenos do litoral brasileiro, hoje sob o domínio da Marinha, para estados, municípios e proprietários privados. Aprovada em fevereiro de 2022 na Câmara dos Deputados, a PEC estava parada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado desde agosto de 2023.

Posteriormente, Luana voltou a detonar Neymar: “Como é que a gente tem que batalhar por não privatizar praias? E vem aí esse ignóbil, ex-ídolo […] Como é que uma pessoa pode acabar tanto com tudo que construiu na carreira? Parece um plano infalível que fizeram para esse garoto para que tudo, de repente, depois do ápice, fosse ao chão. Como consegue fazer tanta m*rda, como consegue ser tão mau caráter?”

“Ele é um péssimo exemplo como cidadão, um péssimo exemplo como pai, como homem, como marido, como companheiro […] Alguém que traía uma mulher grávida três vezes durante a gestação não pode ser um bom pai, porque não está levando em consideração nenhuma a mãe dessa criança”, completou.

Neymar rebate críticas

Na quinta-feira, 30, Neymar também usou a rede social para rebater a atriz, a chamando de “louca”, dizendo que seu tempo “já foi” e que ela deveria “colocar um sapato na boca”.

“Abriram a porta do hospício, soltaram uma louca que não solta o meu nome da boca. Quem trabalha no hospício que ela estava, por favor, vá atrás dela”, disse. “Seu tempo já foi, era uma ótima atriz, não tenho nada que falar de você, mas agora é enfiar um sapato na boca. Só fala m*rda.”

E completou: “Quer vir falar do meu caráter? Tu nem me conhece. Não sabe o que eu passei. E quer falar dos meus filhos? Não estou te entendendo. Sempre tratei seus filhos muito bem, que, por sinal, me adoram. Se quiser os telefones das mães dos meus filhos eu te passo. Pergunta para elas se sou um mau pai. Toma vergonha na cara. Tem mais de 50 anos e quer vir lacrar na internet?”

Luana Piovani volta a criticar e recebe ‘tréplica’

Nesta sexta-feira, 31, a atriz respondeu às ofensas: “Cala a boca, Neymar. Por que todo homem sem argumento tem que chamar a mulher de louca?”, escreveu.

“Luana Piovani não tira seu nome da boca porque está engajada em abrir os olhos das pessoas contra o que você pretende fazer para ficar mais rico em cima dos pobres”, continuou.

E finalizou: “Sei que todos estão esperando a gostosa aqui responder o sem vocabulário e limítrofe, mas contra fatos não há argumentos. Então vou seguir chique daqui, criando meus filhos, fazendo meu esporte e criando meu stand up (olha que assunto bom para virar piada no stand up!)”.

Além disso, ela compartilhou diversos stories de internautas defendendo-a.

No Instagram, a NR Sport, agência de gestão de imagem do atleta, compartilhou uma nota de esclarecimento, que foi republicada por ele. Leia na íntegra:

“Recentemente o nome da nossa empresa foi associado às questões ligadas à PEC 03/2022, infelizmente em um contexto pejorativo e politizado.

Nossa parceira DUE, responsável pelos empreendimentos imobiliários na região Nordeste, já se posicionou, demonstrando o cumprimento fiel às questões ambientais e de licenciamento dos seus projetos e, sobretudo, a total desconexão da sua iniciativa privada com a PEC 03/2022, que não refletirá em nada nos imóveis de sua propriedade. A questão da relevância desse tema cabe ao Congresso Nacional e aos especialistas.

O Deputado Túlio Gadelha, que associou inicialmente no Plenário da Câmara os empreendimentos da DUE à PEC 03/2022, já foi acionado, informado em detalhes o equívoco que cometeu e compreendeu perfeitamente a ausência de ligação, seguido de um pedido de desculpas.

Por outro lado, infelizmente, de forma oportunista, leviana, desproporcional e irresponsável, a senhora com o nome de Luana Piovani utilizou suas redes sociais para atacar nosso cliente Neymar Jr, tentando associar sua imagem a um tema polêmico. Atacou sem propósito, criando conjecturas e elocubrações, inclusive com ataques pessoais e reputacionais.

Nosso cliente Neymar Jr se pronunciou justamente para não dar voz e ouvidos a uma especulação desconexa, encerrando o assunto. Os devidos reparos, contudo, serão discutidos no palco e no momento adequados.

Neymar Sport e Marketing Ltda”.