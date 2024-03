Luana Piovani volta a depor em processo aberto por Pedro Scooby: ‘Está querendo me calar’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/03/2024 - 8:49 Para compartilhar:

Luana Piovani volta ao tribunal português nesta segunda-feira, 18, para uma nova audiência do processo aberto contra ela por Pedro Scooby, seu ex-marido, com quem tem três filhos. No Instagram, ela desabafou sobre o caso e voltou a criticar o surfista e o Judiciário de Portugal.

“[Scooby é] Um sortudo que eu coloquei na luz, e por isso hoje ostenta carros milionários na garagem, está, através da lei, querendo me calar. Isso porque, todas as vezes que falei, falei das faltas dele, mas também já o elogiei muito quando mereceu”, declarou Luana.

“Apesar de existir uma relação politicamente ok, afinal temos três filhos e a gente se fala muitas vezes por conta das coisas dos filhos, existe não sei nem nomear o que, acho que é ingratidão, raiva pela ingratidão de que isso acontece”, completou a atriz.

Por fim, Luana refletiu: “Quero só lembrar a vocês que por trás de fotos bonitas em perfis, a gente tem que buscar atitudes humanas condizentes com pessoas que têm um bom caráter. Se liguem, porque imagem não é nada”.

