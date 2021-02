Luana Piovani tem cliques quentes tirados pelo namorado; veja sessão de fotos

Luana Piovani foi clicada por um fotógrafo especial. Seu namorado Lucas Bitencourt, fez uma sessão de fotos sexy e quente da artista. No Instagram, ele compartilhou as imagens que são de tirar o folego.

Nos cliques, Piovani aparece em um vaso sanitário com um look bem decotado. Já em outros, ela surge na frente de uma árvore de natal vestindo apenas um robe transparente com rendas.

O casal assumiu o romance no final do ano passado.

Veja as fotos de Luana Piovani:

1 de 5 Luana Piovani Foto: Reprodução/Instagram 2 de 5 Luana Piovani 3 de 5 Luana Piovani Foto: Reprodução/Instagram 4 de 5 Luana Piovani Foto: Reprodução/Instagram 5 de 5 Luana Piovani Foto: Reprodução/Instagram

