Luana Piovani surge completamente nua nas redes sociais

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/07/2023 - 11:00 Compartilhe

Luana Piovani resolveu aparecer como veio ao mundo nas redes sociais. A apresentadora compartilhou um clique feito pelo namorado Lucas Bitencourt, e que ela está completamente nua.

A foto foi publicada nos stories de seu Instagram nesta quarta-feira (12). Na foto, em preto e branco, ela senta em uma cadeira e olha para as lentes do amado, com um olhar pra lá de sensual.

Leia também:

Luana Piovani apoia irmãs Biancardi em crítica polêmica a Neymar

Luana Piovani diz que ser mãe não tem nada de sexy e que ‘destrói a mulher’

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias