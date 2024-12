Luana Piovani revela que vai raspar a cabeça e ficar careca: ‘Vão gostar de mim?’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/12/2024 - 17:48 Para compartilhar:

Luana Piovani, 48 anos, surpreendeu seguidores no Instagram, nesta sexta-feira, 13, ao contar que vai raspar a cabeça e ficar careca. em vídeo publicado nos Stories, a atriz fez brincadeira sobre a situação, porém sem entrar em detalhes dos motivos.

Nas imagens, ela aparece com uma toalha após lavar os cabelos, dizendo que estava se preparando para se despedir dos fios.

+Luana Piovani reforça que denúncia contra Dado Dolabella foi a melhor ‘atitude’ de sua vida

+Luana Piovani critica Virginia Fonseca por expor as filhas: ‘Pobres crianças ricas’

“Resolvi adiantar todos os projetos e estou lavando o cabelo para poder raspar a cabeça. Sou dessas malucas, que quando raspa o cabelo fala: ‘Por que não dar uma última lavadinha no cabelo?’, ‘Por que não cortar esse elo com ele limpo, massageado e hidratado?’. Só porque vou me desvencilhar dele não vou tratar bem? Lavei e agora vou raspar. Resolvi adiantar os processos, e com 50 anos o cabelo já vai estar crescido. Será que vão gostar de mim careca?”, disparou ela no vídeo.

Ainda na postagem, Luana apresentou alguns detalhes do local que vai fazer a mudança de visual.

“Olha que graça, que doçura o cafezinho da manhã que as meninas prepararam? Que vim aqui raspar a cabeça. Olha essa cadeira, que graça, azul tiffany”, finalizou ela.