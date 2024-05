Luana Piovani revela ‘fumar um baseado’ todos os dias ao acordar

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/05/2024 - 12:41 Para compartilhar:

Recentemente, Luana Piovani, de 47 anos, revelou que faz uso recreativo de maconha todos os dias ao acordar. A informação foi dada em entrevista à revista “Breeza” e divulgada pelo colunista Ancelmo Gois, do “O Globo”.

“[A cannabis] Abre uma porta de cumplicidade minha para comigo. Eu consigo ouvir a minha intuição melhor, eu me silencio mais”, confessou a atriz, explicando sua rotina com a substância: “A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é fumar um baseado, antes de acordar os meus filhos. Eu acordo antes de acordar os meus filhos, fumo um baseado ou a ponta que ficou ali, e aí eu começo meu dia”.

Vale lembrar que ela mora em Cascais, Portugal, e é mãe de Dom, 12, e Bem e Liz, 8. O mais velho, no entanto, vive com o pai, Pedro Scooby, no Rio de Janeiro.

“Normalmente eu não faço um baseado de manhã, né? Eu vou fumar a ponta do que ficou de ontem. Daí eu vou fazer meu primeiro baseado, daí eu vou malhar, vou fazer minha ioga ou vou ler, vou estudar um pouco, e assim vai”, continuou, estimando fumar cerca de dois cigarros de maconha por dia em períodos normais e, em épocas de problemas, quatro ou cinco.

Em outro trecho, Luana revelou ser adepta da cannabis antes do sexo, mas contou que seu namorado, Lucas Bitencourt, não fuma. Ela também explicou que sente que sua “inquietude é amenizada” com a substância, além de sentir aflorada sua criatividade, imaginação e sensibilidade.

“Então tudo é bom… ouvir música, estudar, dançar, namorar, se arrumar pra encontrar o namorado…”, finalizou.