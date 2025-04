Luana Piovani republica vídeo apoiando críticas a Juliano Cazarré

Luana Piovani compartilhou nesta quarta-feira, 16, o vídeo da advogada Gabriella Medeiros argumentando e reagindo às críticas ao ator Juliano Cazarré e sua esposa, Leticia Cazarré.

A filmagem da influenciadora questiona a recente demissão de Leticia de seu cargo público – a empresária justificou a decisão dizendo que precisa preservar o casamento com Juliano e o cuidado de seus seis filhos.

“Esse movimento conservador de que mulheres devem servir a Deus e ao marido beneficiam a quem? A realidade pós-divorcio é dura ou então essa mulher vai perdoar tudo sempre e fingir que não aconteceu, até o momento que esse homem enjoe dela e troque por outra!”, afirmou Medeiros na legenda da publicação.

“E aí você pega uma mulher, pega um casamento e coloca isso na cabeça dela para ela largar a carreira dela. E aí depois ela tem um divórcio onde ela não consegue nem sequer pagar o próprio advogado, ela não consegue nem sequer sair daquele relacionamento porque está presa, está dependente financeiramente. E esse homem, quando ele sai de casa, ele esquece das promessas, do que ela largou, ele esquece”, completou a influenciadora no vídeo.

Os internautas notaram que não é a primeira vez que Piovani condena as ações do ator. Em 2024, a atriz se posicionou publicamente contra Cazarré quando ele fez diversas postagens defendendo o Projeto de Lei do Aborto.

Na época, Juliano declarou que “todo aborto é um assassinato de um inocente” e que em casos de estupro, “não apaga o crime”. Ele também chegou a declarar que a mulher que não quiser “criar o filho pode entregar para adoção”.

Como defensora da tese, Luana apoiou o movimento contra a aprovação e teceu diversas críticas ao lado contrário.