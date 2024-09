Luana Piovani relembra farpas com Neymar e diz não ter mágoa: ‘Uma hora cai a máscara’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/09/2024 - 21:03 Para compartilhar:

Luana Piovani, 48 anos, falou sobre os atritos que teve com Neymar, 32. A atriz e o jogador trocaram farpas nas redes sociais, há alguns meses, após ela criticá-lo por, supostamente, apoiar a chamada PEC (Proposta de Emenda à Constituição) das praias, que pretendia privatizar áreas litorâneas no Nordeste.

Durante sua participação no programa “Julia”, da emissora portuguesa SIC, Piovani comentou a polêmica envolvendo a legislação brasileira.

“Eu não fiz nada, só fui para as redes sociais pedir pra assinar o abaixo-assinado. Foi só o que eu fiz”, declarou ela.

Para Piovani, as discussões foram negativas para Neymar.

“Ele perdeu completamente a razão, o peixe morre pela boca. Foi ofensivo e aí o Brasil inteiro viu cair a máscara. Uma hora cai a máscara. Mentira só funciona no teatro”, afirmou a atriz.

Apesar da troca de ofensas, Piovani negou ter guardado mágoa do jogador.

“O que me magoa é injustiça, é ver a fome, os prédios caindo no Líbano, saber de 40 mil mortos em Gaza, saber da violência doméstica aqui em Portugal. Esse tipo de coisa me magoa, me fere”, elencou ela, que também comparou Neymar ao dono da rede sociail “X”.

“Ele, pra mim, é como o Elon Musk. É um personagem poderoso que a gente percebe que cada dia quer ser mais poderoso”, avaliou.