Luana Piovani reforça que denúncia contra Dado Dolabella foi a melhor ‘atitude’ de sua vida

A atriz Luana Piovani, 48, voltou a falar sobre a denúncia de agressão contra o cantor Dado Dolabella. Em entrevista para o Domingo Espetacular neste domingo, 8, a famosa comentou que a decisão de denunciar o ex-namorado foi a melhor “atitude” de sua vida.

Durante conversa com Carolina Ferraz, Piovani confessou que sua determinação em levar o caso de violência à justiça honra todas as mulheres, e que isso é motivo de muito orgulho para ela. “Olha, eu falo derrota querendo dizer tombo, porque derrota mesmo, nem a minha agressão eu considero”, começou.

“Eu tomei a melhor atitude da minha vida, que foi vazar, eu ia morar com esse sujeito duas semanas depois. Tenho muito orgulho do que eu fiz. Eu honro a minha mãe, a minha vida, os meus filhos e a todas as mulheres também. Eu tenho orgulho da força que tive”, seguiu.

“Hoje me sinto muito feliz em poder lutar pelos direitos, pelo fim da violência contra a mulher. Eu acabei virando essa representação”, disse reforçando o papel de importância ao ter exposto o caso como uma figura pública. A atriz ainda faz um apelo para mulheres que estão passando por situações similares: “a única alternativa é denunciar e sumir do lado dessa pessoa”.

Piovani e Dolabella assumiram o relacionamento em 2006, onde ficaram juntos por três anos. O namoro chegou ao fim em 2008, quando a atriz expôs o caso de violência doméstica e denunciou o ex-namorado por agressão. Em novembro deste ano, o ator utilizou as redes sociais para afirmar que não agrediu a famosa.