Luana Piovani reflete em aniversário de 47 anos: ‘Ocupada com a minha felicidade’

01/09/2023 - 7:55

Luana Piovani completou 47 anos e celebrou a data ao lado do namorado, Lucas Bitencourt. No Instagram, nesta quinta-feira, 31, a atriz compartilhou registros da comemoração e refletiu sobre sua vida, pontuando irritação com as rede sociais.

“Meu aniversário! 47 anos, vivendo, amando, multiplicando amor, rindo, fazendo arte, filhos e agora, cuidando para que sejam três grandes seres humanos. Além da minha própria felicidade, tem a extra, parir duas crianças dois dias após meu aniversário. É benção que não finda”, começou.

“Pequenos registros do sonho que foi meu niver. Ando ocupada com a minha felicidade e de saco meio cheio das redes. Não tenho postado tudo que vivo, nem daria… Fica aqui minha gratidão a quem fortalece esse perfil, que não existe para me enriquecer, e sim para multiplicar oportunidades. Grata, Pai, por tanto”, finalizou Luana.

