Luana Piovani rebate críticas por look: ‘A intenção era me agradar’

Luana Piovani não gostou das críticas que recebeu em um look que usou durante sua viagem pela França. No registro, a atriz aparece com um vestido longo e um cinto grande, que não agradou seus fãs.

“Adoro como você se veste, Luana, mas esse cinto largo aí, amarrado no meio desse vestido, te deu um ar de muito senhora”, opinou uma mulher. “Bom, flor, não gostou, ok. A intenção era ME agradar, está tudo certo”, respondeu Piovani. “Vestido leve, cinto pesado. Alguma coisa errada não está certa”, disse outra, tirando sarro. “Você dizendo isso (está errado)”, rebateu a atriz.

Teve quem defendeu Piovani. “A galera dar pitaco no look dela é de fod*r! Cada um veste o que quer e o que gosta. Mas o que o povão gosta mesmo é de dar pitaco na vida alheia”, comentou um seguidor. “Sem ter direito ou dinheiro pra nem um maço de cigarro”, completou a atriz.

Uma outra pessoa achou que Piovani estava com “carinha de grávida”. “Mas não estou, não”, garantiu a atriz, que já tem três filhos, Dom, de 9 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de seu casamento com Pedro Scooby.

