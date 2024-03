Luana Piovani rebate críticas por comentário sobre refrigerante em Portugal: ‘Não entenderam’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/03/2024 - 19:00 Para compartilhar:

A atriz Luana Piovani, 47 anos, voltou a rebater as críticas que recebeu por dizer que os restaurantes de Portugal não têm refrigerante. Ela deu entrevista ao apresentador Manuel Luis Goucha para tentar encerrar comentários, explicando que não se tratava de uma observação negativa, mas sim um elogio.

A artista mora há alguns anos no país Europeu e costuma levantar as diferenças com o Brasil. Recentemente, ela disse que lá não é comum ver refrigerantes em restaurantes e acabou sendo alvo de piadas em um canal de comandantes na web.

“Refrigerante é uma maldição brasileira que a gente herdou dos Estados Unidos. Não existe refrigerante em Portugal. Ninguém toma. O que criança bebe lá? Água”, disse ela durante sua participação no “PodDelas”, em fevereiro último.

O apresentador português mencionou o assunto e ela aproveitou para se explicar.

“Eu fico extremamente chateada de saber que eu faço um elogio e as pessoas não conseguem ter compreensão de texto para entender”, começou ela.

“Vocês são sofisticados. No Brasil, as pessoas colocam Coca-Cola na mamadeira e dão para neném. Aqui é o hábito da boa mesa, de se alimentar bem e estar em família”, declarou ela, que aproveitou para reclamar sobre o silêncio dos portugueses quando ela aborda temas sérios.

“Agora, eu falo da quantidade de feminicídio que tem em Portugal e ninguém se melindra. As pessoas se melindram porque eu falei que não tem refrigerante […] Vamos pegar as coisas que a gente realmente tem que se constranger. Por favor, não me gastem”, completou a atriz.

O vídeo do bate-papo com o apresentador foi publicado por Luana em seu perfil do Instagram, nesta segunda-feira, 25.

“PRONTO!! Graças a ajuda do sempre gentil e prestativo Manuel Luis Gouch, o jardim de infância já pode entender o que disse. Tá bem desenhadinho, pois não?! Aliás, marquem as miúdas [garotas] que nao entenderam, aqui por favor… quem sabe agora… Se constranger com o número evolutivo de agressões domésticas, as bonitas não se constrangem né!!!”, escreveu ela na legenda.

