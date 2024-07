Luana Piovani reage após Pedro Scooby mudar visual do filho

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/07/2024 - 15:45 Para compartilhar:

A atriz Luana Piovani se manifestou após o filho Bem, de 8 anos, ter tido o visual mudado pelo pai, Pedro Scooby. Respondendo ao comentário de uma seguidora em seu Instagram, Luana defendeu o look do garoto.

“Lua, você não vai chamar a Interpol para o teu ex? Ele cortou o cabelo do seu filho igual ao do Neymar!! Que absurdo”, escreveu a internauta, referindo-se às fotos compartilhadas por Scooby ao longo da semana anterior. Nos registros, Bem, que passava férias no Brasil com o pai ao lado dos irmãos Dom, 12 e Liz, 8, apareceu com os fios raspados e platinados.

“Opa, errou na referência, [é] Brad Pitt em ‘Clube da Luta’, fia”, debochou a atriz. Veja:

Vale lembrar que Luana e Neymar têm um longo histórico de trocas de farpas públicas. A atriz, inclusive, já manifestou seu desejo de ver os filhos “esquecerem” o atleta. “Imagina se isso é ídolo?”, questionou, ao manifestar sua indignação a respeito da PEC de privatização das praias. Relembre.