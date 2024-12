Luana Piovani promete ficar careca, mas aparece com cabelos cor-de-rosa; confira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/12/2024 - 19:35 Para compartilhar:

Na semana passada, Luana Piovani disse nas suas redes sociais que rasparia os cabelos, mas tudo não passou de uma brincadeira.

A apresentadora mostrou que está mesmo de visual novo, mas com os cabelos longos e cor-de-rosa.

A mudança no visual se deu para as fotos de divulgação da terceira temporada de Luana é de Lua, série do Canal E! comandado por Luana.

Marcelina, a cabeleireira responsável pela transformação, explicou que escolheu um tom de rosa suave que mesclou com a cor natural do cabelo de Luana.

“Para entregar a cor ideal para essa musa de tanta personalidade e autenticidade, levamos em consideração seu tom de pele, seu desejo de imagem e o que era necessário para a atmosfera etérea das fotos da campanha”, explicou a profissional.

Na série Luana é de Lua, Piovani discute temas contundentes e polêmicos. Em cada episódio, ela recebe convidados para falar sobre separação, machismo, maternidade, mundo virtual, saúde mental, entre outros temas do repertório da apresentadora.

Ver essa foto no Instagram